Tecnica, creatività e prove pratiche hanno caratterizzato gli esami finali della scuola alberghiera

La scuola alberghiera dello Ial Fvg di Aviano ha concluso gli esami dell’anno formativo con 55 studenti qualificati e 28 diplomati. Undici allievi hanno inoltre ottenuto il massimo dei voti. Le prove hanno valutato competenze tecniche, autonomia e capacità di lavorare in situazioni che riproducono il contesto reale della ristorazione e dell’accoglienza.

Nel dettaglio, hanno conseguito la qualifica 17 studenti di Sala e bar, 20 di Cucina e 18 di Pasticceria. Per quanto riguarda i diplomi professionali, sono stati 9 i Tecnici di pasticceria, 10 i Tecnici di cucina e 9 i Tecnici dei servizi di sala e bar.

Come si sono svolti gli esami della scuola alberghiera

Ogni percorso ha previsto prove pratiche specifiche. Gli studenti di Sala e bar hanno preparato la mise en place, gestito il servizio, realizzato cocktail ed eseguito prove di cottura alla lampada. La commissione ha valutato precisione, attenzione al cliente e capacità relazionali.

Gli allievi del corso Cuoco hanno invece preparato un menu completo, dall’antipasto al secondo piatto. Particolare attenzione è stata riservata all’impiattamento e alla presentazione delle portate.

Gli studenti di Pasticceria hanno affrontato prove dedicate a panificati, cioccolatini e dolci. L’esame si è svolto in coppia e ha richiesto organizzazione, precisione e padronanza delle tecniche.

Le prove del quarto anno

Gli esami del quarto anno hanno simulato la gestione di un vero ristorante. Gli studenti di Tecnico di cucina e Tecnico dei servizi di sala e bar hanno ideato un’attività completa. Hanno scelto il nome del locale, creato il logo, organizzato il servizio e definito la proposta gastronomica.

Gli allievi di Tecnico di pasticceria hanno invece realizzato cioccolatini, sculture di cioccolato e dolci al piatto. I lavori sono stati sviluppati sui temi “Ricordi d’infanzia” e “Sapori di montagna”, mettendo in evidenza creatività e capacità progettuale.

Arbanassi: «Percorsi richiesti dal mercato»

«Il risultato complessivo conferma il ruolo della sede Ial di Aviano come punto di riferimento per la formazione nel settore alberghiero e della ristorazione – commenta il presidente dello Ial Fvg, Giulio Arbanassi – con percorsi capaci di accompagnare i giovani verso professioni concrete, richieste dal mercato e fondate su competenze immediatamente spendibili».

Gli undici studenti premiati con il massimo dei voti

Hanno ottenuto 100 agli esami di diploma Andrea Felet (Tecnico dei servizi di sala e bar), Thomas Lotti ed Erdi Morina (Tecnico di cucina), Dominika Saprikina e Andrea Rigo (Tecnico di pasticceria).

Negli esami di qualifica hanno invece raggiunto il massimo dei voti Daniele Spanò (Sala e bar), Aaron Barnafi e Amela Abdic (Cuoco), Patrick Lambertucci, Federica Ferron ed Emanueli De Assis Alcantarapaula (Pasticceria).

De Simone: «Ora si apre il mondo del lavoro»

«Per tutti gli studenti qualificati e diplomati si chiude una tappa importante, maturata tra laboratori, lezioni, prove pratiche e lavoro quotidiano con i docenti», sottolinea il direttore dello Ial Fvg Gabriele De Simone.

«Per molti di loro si apre ora il passaggio al quarto anno, l’ingresso nel mondo del lavoro oppure nuove esperienze formative nei settori dell’ospitalità, della cucina e della pasticceria».