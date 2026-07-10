Lavori in galleria, tre notti di stop su un tratto della A23

Chi viaggia sulla A23 Udine-Tarvisio dovrà mettere in conto alcune modifiche alla circolazione nelle prossime notti. Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia in direzione Udine. La chiusura riguarderà tre notti consecutive nell’arco della settimana, con l’obiettivo di permettere ai tecnici di lavorare in sicurezza all’interno dei tunnel interessati dagli interventi.

Le chiusure previste e le deviazioni.

Il tratto autostradale resterà chiuso nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio, dalle 21.30 alle 6;

nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, dalle 21.30 alle 6; dalle 21.30 di giovedì 16 luglio alle 6 di venerdì 17 luglio.

Durante le ore di chiusura non sarà quindi possibile percorrere il segmento autostradale tra le due stazioni in direzione Udine. Le limitazioni interesseranno anche alcune aree presenti lungo il tratto chiuso. Non saranno infatti raggiungibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”.

Per gli automobilisti diretti verso Udine sarà obbligatoria l’uscita alla stazione di Pontebba. Il percorso alternativo prevede di proseguire lungo la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Carnia e riprendere la A23 in direzione Udine.