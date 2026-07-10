Treni fermi per oltre un mese tra Casarsa e Portogruaro: al via i lavori sulla linea

Per chi si sposta in treno tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto sarà un’estate con qualche disagio. Da domenica 12 luglio a domenica 23 agosto la circolazione ferroviaria sulla linea Casarsa-Portogruaro sarà sospesa per consentire una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Durante il periodo dei lavori tutti i treni regionali di Trenitalia che percorrono la tratta saranno cancellati e sostituiti da collegamenti con autobus, utilizzabili con il normale biglietto ferroviario. La sospensione è stata programmata nel periodo estivo, quando la domanda di mobilità sulla linea è generalmente più contenuta, così da ridurre l’impatto sui pendolari e sui viaggiatori.

Un milione di euro per migliorare la linea

Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento della rete ferroviaria regionale e hanno l’obiettivo di aumentare la regolarità del servizio, migliorando puntualità e comfort di viaggio. Per questa fase dei lavori RFI ha previsto un investimento di circa un milione di euro, con oltre 300 giornate/uomo di attività che coinvolgeranno personale della società ferroviaria e delle imprese appaltatrici.

Tra gli interventi principali ci sono il rinnovo della travata metallica del ponte Forcate, la manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario in corrispondenza del passaggio a livello al chilometro 7 della linea e il ripristino del marciapiede e della pensilina della stazione di San Giovanni di Casarsa. Il programma si inserisce inoltre nel più ampio percorso di sviluppo della linea: per l’elettrificazione dell’infrastruttura è previsto un investimento complessivo di 9,5 milioni di euro.

Autobus sostitutivi durante lo stop dei treni

Per tutta la durata dell’interruzione ferroviaria saranno attivi servizi sostitutivi con autobus. I tempi di percorrenza potranno però aumentare rispetto al viaggio in treno, perché gli orari dei bus saranno condizionati dalle condizioni del traffico stradale.

Trenitalia segnala inoltre alcune limitazioni: sugli autobus sostitutivi non sarà consentito il trasporto delle biciclette e non sarà ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.

Possibili variazioni anche dopo la riapertura

La sospensione completa della circolazione terminerà il 23 agosto, ma i lavori proseguiranno con una nuova fase. Dal 24 agosto al 7 ottobre 2026, infatti, saranno necessari rallentamenti per consentire il consolidamento dei binari.

In questo periodo potranno quindi verificarsi anticipi o posticipi rispetto agli orari programmati dei treni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Trenitalia prima di mettersi in viaggio, soprattutto nei giorni interessati dagli interventi.