Più compagnia e meno solitudine: a Bagnaria Arsa nasce la casa per “invecchiare insieme”

Casa Dal Dan a Bagnaria Arsa, alloggi per anziani per un abitare condiviso.

Una risposta innovativa alla solitudine degli anziani e un nuovo modello di abitare condiviso. È stata inaugurata nei giorni scorsi a Privano di Bagnaria Arsa “Casa Franco Dal Dan”, una struttura di co-housing sociale nata per offrire autonomia e socialità a cittadini autosufficienti in un contesto protetto e comunitario.

Al taglio del nastro, avvenuto alla presenza del sindaco Elisa Pizzamiglio, è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha definito l’opera “un esempio concreto di come le politiche abitative possano diventare uno strumento efficace di prevenzione della fragilità“.

Alloggi per anziani: autonomia e spazi comuni

L’intervento ha permesso il recupero di un fabbricato storico del “Lascito Dal Dan”. La struttura ospita oggi quattro alloggi autonomi, pensati per garantire la privacy degli inquilini. Allo stesso tempo, l’edifico conta su ampie zone comuni: una lavanderia e una sala ricreativa dove gli abitanti possono condividere momenti della giornata, contrastando l’isolamento sociale.

L’edificio è stato progettato con criteri di massima accessibilità, inclusa l’installazione di un ascensore. L’operazione ha avuto un costo complessivo di 759mila euro, sostenuto dalla Regione FVG con un contributo di 400mila euro. A questi si è aggiunto il sostegno di Fondazione Friuli (10mila euro) per gli arredi.

Una visione di “Area Vasta”

L’iniziativa non è una cattedrale nel deserto, ma si inserisce in un borgo dove il Terzo settore e l’associazionismo locale sono già molto attivi. “L’obiettivo – ha spiegato Amirante – è mettere a disposizione spazi pubblici a beneficio non solo di Bagnaria Arsa, ma anche dei Comuni vicini, in un’ottica di area vasta”.

L’assessore ha inoltre sottolineato come l’esperienza di Casa Dal Dan servirà da modello per l’evoluzione della normativa regionale. “Continueremo a lavorare per migliorare la legge regionale, rispondendo in modo innovativo ai nuovi bisogni sociali”.

Investimenti sulla casa

L’inaugurazione è stata l’occasione per ribadire l’impegno della Regione sul tema dell’abitare. La giunta sta investendo sia sul patrimonio delle Ater, sia attraverso il fondo per l’edilizia convenzionata e agevolata, registrando una ripresa nell’attivazione di mutui e incentivi.

Alla cerimonia, culminata con la scopertura della targa in ricordo di Franco Dal Dan, hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, a testimonianza del forte legame tra il nuovo progetto e la comunità di Bagnaria Arsa.