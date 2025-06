Danneggia la stazione per rabbia: denunciato un 23enne

Danni alla stazione ferroviaria di Basiliano.

Un giovane di 23 anni è stato denunciato nella serata di ieri per danneggiamento, dopo aver causato alcuni danni all’interno della stazione ferroviaria di Basiliano. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri della Stazione di Campoformido, allertati a seguito di una segnalazione.

Il ragazzo, cittadino tunisino residente a Pordenone e nato nel 2001, si trovava in evidente stato di agitazione, riconducibile — secondo quanto riportano i militari — a motivi di natura personale. Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine, il giovane è stato calmato e identificato. I carabinieri hanno poi proceduto al deferimento in stato di libertà per il reato di danneggiamento.