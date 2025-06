Piccola volpe intrappolata nel pozzetto: la salvano i vigili del fuoco

Salvata una volpe che era rimasta intrappolata nel condotto.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fFuoco di Udine questa mattina, intorno alle 11:30, per soccorrere una giovane volpe rimasta intrappolata all’interno di un condotto per l’irrigazione nel comune di Basiliano, lungo la strada tra Villaorba e Beano.

A dare l’allarme è stato un agricoltore della zona che, aprendo un pozzetto, ha notato l’animale incastrato nel cunicolo. I pompieri, giunti sul posto, sono riusciti a raggiungerla e a immobilizzarla per estrarre l’animale in sicurezza. La volpina, apparso in buone condizioni di salute, è stato successivamente liberata nei dintorni.