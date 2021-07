A Basiliano nasce il progetto Dalla pelle al cuore.

I segni del corpo mettono in evidenza emozioni, ricordi, identità. Sono anche segno di appartenenza, ma possono anche essere segno di differenza, discriminazione e malessere interiore. Parliamo di quei segnii morfologici che ci sono connaturati, come i caratteri fisici, ma anche quelli accidentali, come ferite e mutilazioni, o volontari come tatuaggi o autoferite.

La percezione di quei segni sul corpo varia nel tempo e può andare dall’accettazione entusiastica fino al rifiuto totale, passando attraverso l’indifferenza e il disagio, causando traumi psicologici che rischiano di essere devastanti in una persona.

Dalla pelle al cuore.

Una situazione che due professioniste friulane, la psicologa Marianna Pertoldi e la tatuatrice Barbara Concina, hanno studiato approfonditamente e tradotto concretamente in un progetto innovativo e di grande rilevanza sociale chiamato “Dalla pelle al cuore” e che ha come sede Basiliano.

Si tratta di consulenze personalizzate per chi ha sul corpo dei segni che creano disagio, dalle cicatrici alle macchie, dalle scottature ai tatuaggi e che va oltre al trattamento chirurgico-estetico. “Questi segni – spiega Marianna Pertoldi – verranno considerati sotto l’aspetto fisico, artistico, ma anche psicologico, in incontri a tre finalizzati alla scelta del trattamento più appropriato per quel tipo di segno, considerando anche il suo valore emotivo nel percorso specifico della persona”.

