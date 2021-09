Il camion con carico di gas ribaltato a Bertiolo.

Perde il controllo del camion e si ribalta sotto un traliccio elettrico. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Ferrata, in comune di Bertiolo.

Erano le 13.30 quando, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante con un carico di gas butano è finito con le ruote all’aria. È subito scattato l’allarme. Sono arrivati i soccorsi della centrale Sores: il conducente è rimasto ferito.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco volontari di Codroipo, oltre a uomini del comando provinciale di Udine e del distaccamento di San Vito al Tagliamento. È necessario travasare il gas dalla cisterna e per questo arriva una squadra dei vigili del fuoco di Mestre.

