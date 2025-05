Le Prealpi diventano l’America post apocalittica: il nuovo film di Ridley Scott girato a Bordano

Ridley Scott in Friuli, a Bordano, per il nuovo film.

Un piccolo paese ai piedi delle Prealpi in Friuli protagonista di una grande produzione internazionale: The Dog Stars, il nuovo film diretto da Ridley Scott, ha infatti scelto Bordano come location, trasformando il paesaggio in un’ambientazione americana colpita da una pandemia globale per l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Peter Heller. Le riprese si sono concluse nei giorni scorsi.

La scelta del Friuli Venezia Giulia non è stata casuale. Il regista britannico, tra i più importanti del cinema contemporaneo, ha trovato nel paesaggio friulano l’ambientazione ideale, grazie anche al sostegno e alla logistica offerte dal territorio. Il lavoro sinergico con le istituzioni locali e in particolare con il Comune di Bordano si è rivelato determinante per portare avanti il progetto, nel massimo riserbo richiesto dalla produzione.

Fondamentale è stato il supporto della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, che ha svolto un ruolo chiave non solo nella fase logistica e operativa, ma anche nella costruzione, nel tempo, di un rapporto solido con la produzione, già a Trieste nell’estate del 2022 per l’action movie targato Netflix “The Old Guard 2” con Charlize Theron, in uscita quest’estate.

Il percorso che ha portato alla scelta di Bordano come set principale è iniziato già nell’ottobre dello scorso anno e ha richiesto mesi di lavoro continuo, serrato e condiviso con gli uffici coinvolti, le istituzioni locali e il territorio. Determinante infatti la collaborazione delle amministrazioni locali, in particolare del comune di Bordano, che ha messo a disposizione strutture e un prezioso sostegno per agevolare la presenza della produzione sul territorio, pur nella condizione di massima riservatezza richiesta da parte della produzione e condivisa con la Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Fedriga: “Fvg attrattivo per il cinema internazionale”

“Accogliere sul nostro territorio un grande regista come Ridley Scott, impegnato nelle riprese del suo nuovo film The Dog Stars, è motivo di orgoglio per l’intera regione. Questa scelta conferma ancora una volta la forte attrattività del Friuli Venezia Giulia per le produzioni cinematografiche di livello internazionale, grazie alla qualità dei nostri paesaggi, alla ricchezza culturale e all’efficienza del sistema regionale”.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha voluto ringraziare il sindaco di Bordano, Gianluigi Colomba, e FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. “Le ricadute di queste iniziative – ha concluso – non sono solo economiche, ma anche di immagine: ogni produzione che sceglie la nostra regione contribuisce a far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Il cinema è un potente strumento di promozione territoriale e un’opportunità concreta di sviluppo locale che continueremo a sostenere con convinzione”.

Bini: “In 3 anni, sei produzioni hollywoodiane”.

“Ormai le grandi produzioni internazionali non sono più un’eccezione in Friuli Venezia Giulia: negli ultimi tre anni sono arrivate in Regione 6 produzioni hollywoodiane, cui ora si aggiunge quella che porta la firma di Ridley Scott. Merito del grande lavoro di promozione svolto in questi anni per far conoscere anche all’estero le nostre località. Merito anche delle maestranze altamente specializzate che la nostra Regione mette a disposizione dell’industria cinematografica direttamente sul territorio”.

“Per questo, desidero rivolgere un plauso alla Friuli Venezia Giulia Film Commission e a PromoTurismoFVG per l’imponente macchina produttiva che è stato possibile insediare in Regione, con ricadute importanti per l’economia locale, per il territorio di Bordano e per la nostra visibilità internazionale”, il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini.

Soddisfazione anche da parte del territorio locale: “Bordano avrà la grande opportunità di essere visto e apprezzato in tutto il mondo come ‘un paese unico’ grazie al film diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Dopo la scelta ufficiale della nostra località come set principale — comunicazione giunta a metà gennaio, in seguito a un sopralluogo del regista — abbiamo accolto con entusiasmo questa importante produzione, che porterà significativi benefici in termini di immagine, turismo ed economia locale”.

“Il clima di riservatezza iniziale, dovuto al rispetto per il lavoro di tutti i professionisti coinvolti, è stato condiviso e compreso dalla popolazione, e ciò è stato particolarmente apprezzabile. È stato bello vedere Bordano animarsi: la presenza della troupe, il fermento quotidiano, la collaborazione tra tutti gli attori del territorio. Un’esperienza intensa, che segna un momento speciale per il nostro paese”, ha affermato il sindaco di Bordano, Gianluigi Colomba.

Le produzioni internazionali in Fvg.

The Dog Stars si inserisce nel filone di grandi produzioni internazionali che negli ultimi anni hanno scelto il Friuli Venezia Giulia come sfondo privilegiato per le loro storie. Tra queste: Lift (Netflix, 2022), The Old Guard II (Netflix, 2022), The Witcher: Blood Origin (Netflix, 2022), The Union (Netflix, 2023), Halo (Paramount+, 2023), Heads of State (Amazon Prime Video, 2023). Un percorso che conferma il ruolo crescente della regione come polo attrattivo e strategico per il cinema mondiale.