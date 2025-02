Addio a Elisa Forto, titolare della gelateria muore a soli 49 anni

Elisa Forto era contitolare della gelateria Cremeria Veneta a Brugnera.

Brugnera piange la scomparsa di Elisa Forto, contitolare della gelateria Cremeria Veneta, che si è spenta a soli 49 anni a causa di una malattia. Una perdita dolorosa per la comunità, che la ricorda non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo spirito generoso e solidale.

Elisa, residente a Ormelle, gestiva la gelateria insieme al marito Stephane. La sua passione per il lavoro e il suo entusiasmo erano il motore di un’attività che negli anni ha riscosso grande successo, ottenendo anche il riconoscimento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante le fiere locali.

Non solo una brillante imprenditrice, ma anche una donna dal grande cuore, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno: professionale, sorridente, entusiasta della vita e del lavoro. Il suo impegno nel sociale era profondo e costante. Nel 2021, si era mobilitata per sostenere la memoria di un sedicenne scomparso a causa di una malattia rara, organizzando eventi e iniziative di solidarietà in suo nome. I funerali saranno celebrati martedì 4 febbraio alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo.