Bloccati dalla grandine in montagna, chiamano i soccorsi

Soccorsi due escursionisti bloccati dal maltempo in montagna.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 luglio, tra le 17.45 e le 19 la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è intervenuta attivata dalla Sores per andare incontro a due escursionisti della Repubblica Ceca i quali, colti dal maltempo, si trovavano in difficoltà nel rientro. I due non avevano problemi sanitari ma erano stati fermati dalla grandine nei pressi pressi ristorante Lo Chalet dopo aver percorso il sentiero 984h da Mezzomonte, dove avevano lasciato l’auto e avevano chiesto aiuto. I soccorritori li hanno raggiunti e accompagnati all’auto sotto una grandinata.