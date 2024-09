La la 55ͣ edizione della Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia.

In Friuli torna la 55ͣ edizione della Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia, la tradizionale manifestazione che richiama appassionati e curiosi da tutto il Nordest, organizzata da Pro loco e Comune di Budoia.

La “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” di Budoia è una manifestazione culturale incentrata sul tema dei funghi e dell’ambiente naturale declinato in diversi settori: dall’enogastronomia tipica ai prodotti naturali e biologici, dalle degustazioni di prodotti tipici genuini del Friuli Occidentale accompagnati dai grandi rossi e bianchi delle nostre terre. In questo contenitori di idee e progetti trovano posto gli eventi clou della Festa: il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche, i laboratori artistici e i percorsi didattici per bambini.

Fiore all’occhiello della “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” di Budoia si conferma sempre essere la 55ͣ Mostra dei funghi, una delle più importanti rassegne del settore a livello nazionale. Realizzata dai volontari del Gruppo Micologico Sacilese, potrà essere visitata sabato 14 e sabato 21 settembre (dalle 19 alle 22) e naturalmente domenica 15 e domenica 22 settembre (dalle 9 alle 21). Lo spazio espositivo è unico, perché inserito in un ambiente che riproduce il bosco, dove trovano posto circa 400 specie di funghi appena raccolti nei boschi e prati della Regione Friuli Venezia Giulia, classificati ed accompagnati da una scheda descrittiva delle loro caratteristiche e della loro commestibilità. Il visitatore verrà accompagnato da esperti micologi che risponderanno alle domande e li aiuteranno a riconoscere i funghi.

Una festa sostenibile.

La Festa dei Funghi e dell’Ambiente è una manifestazione riconosciuta coerente con il Programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Regione 34 del 2016. Da oltre 30 anni la Pro Loco di Budoia, sensibile alla problematica legata alla produzione dei rifiuti, ha iniziato, con non poche difficoltà e con maggior onere economico, un percorso che la vedeva scegliere materiali compostabili e biodegradabili nell’utilizzo delle stoviglie ed impegnata nell’istruire i propri collaboratori nel corretto conferimento dei materiali di scarto ed imballaggi.

Il programma.

venerdì 13 settembre.



alle 19.30,apertura ristorante ed enoteca i “Funghi Magici” (piazza Umberto I – Area festeggiamenti, al coperto): degustazione di funghi e piatti tipici accompagnati da ottimi vini; apertura della Pesca di beneficenza, operativa per tutto il fine settimana;



alle 22, serata musicale con la band “All Star Band”.



sabato 14 settembre.



alle 14.45, nel parcheggio di via Cialata, alla scoperta dei Percorsi Pedemontani (escursione guidata con Rao Escursioni ed emozioni): Passeggiata fra i campi di Budoia (info e prenotazioni: www.escursionirao.com – cell. 3715300816);



alle 17, apertura del Museo del Fungo (ex Latteria, chiude ore 20); nella Sala Convegni della Ex Latteria di via Bianco, 4, convegno “Clima e futuro: tra innovazione ed epilogo”, analisi sul significato di clima, tempo meteorologico e cambiamento climatico, approfondendo gli impatti sulle risorse idriche (relatori Nicola Carlon, modellista e meteorologo a Radarmeteo e Federico Cazorzi, docente di idrologia all’Università di Udine); Oratorio Parrocchiale, via Roma, apertura mostra fotografica “La magia dei boschi del Friuli Venezia Giulia”, fotografie di Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo, Willy Di Giulian (chiude alle 20);



alle 19, scuola primaria, Piazza Umberto, apertura della 55.a Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi) e 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia (le mostre chiudono alle 22);



alle 19.30, apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici (piazza Umberto I – Area festeggiamenti); alle 22.00, Serata evento con “Piterpan 90210”.

domenica 15 settembre:



alle 9, scuola primaria, Piazza Umberto, apertura della 55.a Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21);



alle 9.30, apertura mostra fotografica “La magia dei boschi del Friuli Venezia Giulia”, fotografie di Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo, Willy Di Giulian (chiude alle 20);



alle 10, apertura del Museo del Fungo (ex Latteria, chiude ore 20); 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia (le mostre chiudono alle 22); apertura della 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia; del Mercato dei funghi; del Mercato Sapori e Natura in contrada: enogastronomia delle regioni italiane; di Hobby e mestieri a Budoia: artigiani ed artisti in contrada; area oratorio parrocchiale, Esibizione di Falconeria didattica e dimostrazione; La corte dei bambini (intrattenimento, giochi e laboratori per grandi e piccoli);



alle 11 e alle 17, Corte Bernardis, “La fabbrica del miele dall’arnia alla tavola (dimostrazione di smielatura);



alle 12, Area festeggiamenti, apertura Ristorante ed Enoteca (chiude alle 14);



alle 19, Riapertura ristorante ed enoteca Funghi Magici



alle 21.00, Musica live con “Modalità di conservazione”.



venerdì 20 settembre, alle 19.30, apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici (piazza Umberto I – Area festeggiamenti) con apertura Pesca di beneficienza;



alle 22.00, serata musicale con la band “Vertical Smile”.



sabato 21 settembre.



alle 14.45, nel parcheggio di via Cialata, alla scoperta dei Percorsi Pedemontani (escursione guidata con Rao Escursioni ed emozioni): il Troi de Gor fra Budoia e Polcenigo (info e prenotazioni: www.escursionirao.com – cell. 3715300816);



alle 17, Oratorio Parrocchiale, via Roma, apertura mostra fotografica “La magia dei boschi del Friuli Venezia Giulia”, fotografie di Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo, Willy Di Giulian (chiude alle 20);



alle 19, apertura di 55.a Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi, chiude alle 22) e 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia (chiude alle 22);



alle 19.30, apertura ristorante ed enoteca Funghi Magici (piazza Umberto I – Area festeggiamenti) con apertura Pesca di beneficienza;



alle 22.00, serata musicale con il trio rock’n Roll “Alter Ego”.

domenica 22 settembre.



alle 8, piazza Umberto I – Area festeggiamenti, partenza libera della 50a Marcia dei Funghi, manifestazione ludico motoria aperta a tutti, di Km. 6, 12 e percorso trekking di km 25 (omologata FIASP);



alle 9, apertura di 55.a Mostra Micologica Regionale (Mostra dei Funghi, chiude alle 22);



alle 9.30, apertura mostra fotografica “La magia dei boschi del Friuli Venezia Giulia”, fotografie di Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo, Willy Di Giulian (chiude alle 20);



alle 10, apertura del Museo del Fungo (ex Latteria, chiude ore 20); 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia (le mostre chiudono alle 22); apertura della 25.a Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia; del Mercato dei funghi; del Mercato Sapori e Natura in contrada: enogastronomia delle regioni italiane; di Hobby e mestieri a Budoia: artigiani ed artisti in contrada; area oratorio parrocchiale, “Menaus” Scultori del legno di Paularo; La corte dei bambini (intrattenimento, giochi e laboratori per grandi e piccoli);



alle 11 e alle 17, Corte Bernardis, “La fabbrica del miele dall’arnia alla tavola (dimostrazione di smielatura);



alle 12, Area festeggiamenti, apertura Ristorante ed Enoteca Funghi magici (chiude alle 14);



alle 19, Riapertura ristorante ed enoteca Funghi Magici



alle 21, serata musicale con la band “Hedera Rock”.