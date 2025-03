Incendio nella cucina di una casa, un uomo finisce intossicato

L’incendio a Buia.

Momenti di paura nella serata di ieri in via Tonzolano 8, a Buia, dove un incendio è divampato in un’abitazione. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21:19 nella cucina situata al piano scantinato, mentre un’anziana signora stava preparando la cena.

Il figlio della donna ha tentato di domare il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi, ma ha finito per inalare una quantità significativa di fumo, rimanendo intossicato. Per precauzione, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre i genitori sono rimasti illesi. L’incendio ha causato danni ai mobili e agli oggetti presenti nella cucina, ma non si è reso necessario evacuare l’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.