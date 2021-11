Lo scontro fra due auto sulla strada di Buja.

Finisce con l’auto fuori strada dopo lo scontro con un’altra vettura. È la sintesi dell’incidente stradale che si è verificato poco prima delle 18 a Buja.

Il sinistro è accaduto fra le vie Tarcentina e Casere. Qui, per cause in corso di accertamento – anche se, secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’urto potrebbe esserci il mancato rispetto di uno stop -, c’è stato l’impatto tra una vettura condotta da una signora e un’altra con a bordo una donna e un bimbo piccolo.

Dopo la collisione, una delle due auto è uscita di strada e ha anche abbattuto un segnale. A Buja sono arrivati i sanitari del 118, inviati dalla centrale Sores: si segnala una persona lievemente ferita. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e i carabinieri. Qualche disagio per la viabilità dopo l’incidente.

