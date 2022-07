Circo gratis per i bambini ucraini ospiti a Buttrio: Orfei ringrazia il Friuli

L’iniziativa del Circo Orfei a Buttrio.

Trenta bambini ucraini ospiti a Buttrio hanno potuto svagarsi allo spettacolo gratuito offerto dal circo di Armando Orfei, L’artista ha ricordato la grande tradizione circense dell’Ucraina ed è stato particolarmente lieto di accogliere la proposta dell’amministrazione comunale di offrire qualche ora di serenità ai bambini.

Orfei ha anche ricordato che nel 2020, dopo essere andati via da Buttrio, sono rimasti bloccati per quasi nove mesi a San Daniele del Friuli; un periodo difficile in cui però hanno ricevuto grandissima solidarietà, soprattutto nel sostegno degli animali dello zoo itinerante, “e quindi la gratitudine degli artisti verso la popolazione friulana è viva e sentita – commenta il vicesindaco Paolo Clemente -. È stata veramente una bella giornata e un momento piacevole per i nostri rifugiati. Un ringraziamento speciale alle volontarie del gruppo accoglienza, sono a fianco quotidianamente delle famiglie ucraine in questo periodo a Buttrio. L’idea del circo è partita proprio da loro“.

Il sindaco Eliano Bassi ha ringraziato personalmente il direttore del circo. Molto apprezzata l’esibizione della figlia di Armando, Shannon Orfei, un numero sulla fune con cui si è aggiudicata il terzo premio al Festival del Circo di Roma del 2020.