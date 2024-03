Nuovo riconoscimento per l’impegno e la divulgazione ambientale: il Consorzio degli Apicoltori della Provincia di Udine ha nominato “Socio Onorario il Comune di Campoformido per essersi attivamente e concretamente adoperato per la tutela del patrimonio apistico”.

L’ufficializzazione del riconoscimento è stata effettuata il 23 marzo 2024 in occasione dell’Assemblea annuale del Soci tenutasi presso l’istituto Bearzi a Udine. Il presidente del Consorzio Luigi Capponi ha consegnato la targa del conferimento al sindaco di Campoformido Erika Furlani e al vicesindaco Christian Romanini, delegato alla cultura e ambiente, intervenuti in apertura dell’assemblea.

“È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e per il quale siamo estremamente grati al Consorzio degli Apicoltori della provincia di Udine” commentano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini “Questo titolo di Comune socio onorario del Consorzio ci responsabilizza ancor di più nel portare avanti la collaborazione a favore della cultura e ambiente.

Durante la cerimonia di consegna, ringraziando tutti i soci, Christian Romanini ha voluto ricordare le varie tappe dell’impegno a favore del mondo apistico realizzate in questi cinque anni, a partire dalla convenzione con l’Università degli Studi di Udine “Campoformido comune amico delle api” grazie alla quale sono iniziate le varie attività di divulgazione sul tema, col coinvolgimento di scuole e associazioni.

Il progetto.

Da questo progetto nato con lo scopo di dare una chiave di lettura originale per la valorizzazione del patrimonio di biodiversità dei prati stabili, è quindi nato grazie all’allestimento progettato dall’architetto Davide Ciarlini, il Centro Visite del Parco del Cormor di Campoformido ospitato presso il “Mulino di Basaldella”, un punto di riferimento che in meno di nove mesi ha già registrato duemila visitatori e ottenuto lo “Smartphone d’Oro – sezione Turismo”, riconoscimento nazionale assegnato dall’associazione PA Social per il percorso didattico multimediale realizzato con il sostegno della Fondazione Biasotti Vuerich e la professionalità del documentarista Massimo Garlatti-Costa.

All’ultimo piano del Mulino di Basaldella anche il Consorzio degli Apicoltori della Provincia di Udine ha collaborato all’allestimento donando una mostra permanente dedicata all’attività apistica. Infine, è stato ricordato anche Giorgio Della Vedova, figura di riferimento per gli apicoltori, prematuramente scomparso che aveva fortemente contribuito e condotto nelle prime settimane l’Apiario didattico inaugurato a Villa Primavera su terreno concesso dal Comune di Campoformido al Consorzio che dopo l’inaugurazione del 20 maggio 2023 (giornata mondiale delle api) ha tenuto in loco i primi corsi pratici per i neo-apicoltori della provincia.

“L’auspicio è che questo progetto che sta coinvolgendo numerosi enti, tra cui le Università di Udine e Trieste, il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, la Regione, Promoturismo FVG, Cultura Nuova, la Fondazione Biasotti Vuerich, le scuole del territorio e lo stesso Consorzio, possa crescere ulteriormente poiché il tema dell’ambiente legato alla valorizzazione del territorio sono ogni giorno di più una priorità non solo a livello comunale” concludono il Sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini.