Il furto in una casa di Campoformido.

Furto, il 19 gennaio, in un’abitazione di Campoformido: i ladri, tra le 7 e le 23 di sabato scorso, hanno forzato una porta finestra e, una volta entrati in casa, hanno frugato fino a trovare quello che cercavano. I malviventi hanno portato via gioielli in oro e un orologio. A denunciare il furto, una residente di 61 anni che ha dichiarato un danno di 2mila euro.