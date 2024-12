Violento incidente a Campoformido: ferita un’anziana di 80 anni

Incidente questa mattina a Bressa di Campoformido: un’anziana trasportata in ospedale.

Violento incidente nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11:20, nella frazione di Bressa di Campoformido, all’incrocio tra via di Mezzo e via del Ledra. Due autovetture, una Renault Mégane e una Fiat Panda, sono rimaste coinvolte nello scontro che ha richiesto un immediato intervento delle autorità e dei soccorsi.

Alla chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente una pattuglia della polizia locale di Campoformido – Pozzuolo del Friuli, una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine e un’ambulanza. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi, garantendo che la scena fosse priva di ulteriori rischi per i soccorritori e per gli altri utenti della strada.

La conducente della Renault Mégane, un’anziana di ottant’anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Udine per accertamenti. Illeso invece il conducente della Fiat Panda, un uomo di settant’anni