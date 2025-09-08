Cade un calcinaccio da 5 metri di altezza e lo colpisce alla testa: ferito un operaio

Incidente sul lavoro in un’azienda di Campoformido.

Incidente sul lavoro, oggi, a Campoformido, negli spazi dell’azienda Manni Sipre: un dipendente, operaio di 50 anni residente a Udine e addetto alla linea di produzione, è stato colpito alla testa da un calcinaccio che si è staccato dal soffitto del capannone, da un’altezza di circa cinque metri. Fortunatamente, l’uomo ha riportato solo ferite lievi ed è sempre rimasto cosciente. Soccorso, è stato trasportato all’Ospedale di Udine per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campoformido.