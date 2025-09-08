Forzano la porta d’ingresso e fanno razzia di gioielli: bottino da 5 mila euro

Il furto a Fagagna.

Furto in una abitazione di Fagagna: i ladri hanno colpito tra il tardo pomeriggio del 6 la mattina del 7 settembre, forzando la porta d’ingresso dell’abitazione. Una volta dentro, hanno portato via gioielli in oro per un valore di circa 5mila euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione locale.

E’ andata male, invece, ai malviventi che hanno tentato di entrare in un’azienda nella zona industriale di Povoletto, la Nordutensili. Qui, ignoti hanno tentato di entrare, ma si è attivato l’allarme anti-intrusione che li ha messi in fuga. L’allarme era collegato al servizio di vigilanza che hanno attivato le forze dell’ordine: sul posto i carabinieri di Tricesimo.