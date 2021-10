A Pozzuolo e Basaldella chiuse alcune strade allagate.

Incidenti, allagamenti, strade chiuse. La mattinata di piogge intense che si sono abbattute stamani sulla provincia di Udine hanno provocato notevoli disagi in particolare alla circolazione in particolare nei comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi effettuati nella mattinata odierna dalla Polizia Locale dei due comuni.

Il primo intervento poco prima delle 8 di mattina sulla Sr353 a Pozzuolo del Friuli, quando una Land Rover diretta verso Udine è uscita di strada rimanendo bloccata nella banchina laterale. Complesse le operazioni per la rimozione che hanno provocato lunghe code sulla Sr353, dovute al senso unico alternato messo in atto per le operazioni di recupero del veicolo.

Il secondo intervento sulla Ss13, invece, a Campoformido, a causa di un sinistro stradale tra due veicoli in corrispondenza dell’intersezione dove verrà realizzata la nuova rotatoria. In questo caso si sono verificati danni solo ai veicoli e, anche qui, si sono formate lunghe code per circa un’ora.

Nella mattinata inoltre si è reso necessario chiudere alcune strade comunali per gli allagamenti, in particolare via Madonna della Salute che collega Pozzuolo del Friuli, dalla SR353 a Sammardenchia, e via della Roggia a Basaldella, in corrispondenza del sottopasso autostradale.

