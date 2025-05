Al Concorso nazionale scelto il pinot nero migliore del Friuli: ecco chi ha vinto

Il Concorso nazionale del pinot nero.

Il Pinot Nero “Casanova” del Castello di Spessa si conferma tra le eccellenze italiane del vino. Per il terzo anno consecutivo, questa etichetta friulana ha conquistato il primo posto regionale al Concorso Nazionale del Pinot Nero, con l’annata 2022. Alla “sfida” hanno partecipato 116 vini provenienti da 10 regioni italiane: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Fvg, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Sicilia e Umbria.

Il riconoscimento, considerato tra i più prestigiosi in ambito enologico nazionale per questa varietà, sottolinea la continuità qualitativa e la visione produttiva che animano la cantina del Collio Goriziano. Il “Casanova” non è solo un vino, ma il risultato di una cura meticolosa che parte in vigna, attraversa pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente, e si completa con un lungo affinamento capace di valorizzarne l’eleganza.

Prodotto nei terreni che circondano l’antico maniero di Capriva, il Pinot Nero del Castello di Spessa è divenuto simbolo di un territorio che, pur celebre per i bianchi, dimostra di saper interpretare con raffinatezza anche i grandi rossi internazionali. Questo nuovo successo conferma ancora una volta il Friuli Venezia Giulia come terra vocata alla qualità e alla ricerca enologica d’eccellenza.