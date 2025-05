Il Grand Hotel compie 100 anni e diventa Borgo Gortani: nuova stella e anima ancor più carnica

Si rinnova il Grand Hotel di Arta Terme.

Ad Arta Terme, il Grand Hotel Gortani si prepara a spegnere cento candeline e, nel farlo, sceglie di cambiare pelle. Dal 29 maggio, la storica struttura dell’ospitalità carnica inaugura un nuovo capitolo della sua lunga storia: nasce Borgo Gortani, un progetto che affianca al rinnovamento degli spazi una visione più ampia e profonda, con una stella in più e un legame ancora più stretto con il territorio.

Non si tratta solo di un cambio di nome, ma di un’evoluzione che investe lo stile, il concetto di accoglienza e il modo stesso di vivere l’esperienza turistica. Quella che per decenni è stata una delle dimore simbolo della villeggiatura in Carnia, diventa oggi un borgo dell’ospitalità diffusa, in cui hotel, residence, ristorante, centro benessere e chalet convivono in armonia, offrendo esperienze diverse ma unite dallo stesso spirito di calore umano. Il nuovo claim lo racconta bene: Many Doors, One Welcome.

Il “nuovo” Borgo Gortani.

Il progetto di trasformazione porta la firma della famiglia Gortani, che esattamente un secolo fa acquistava il Grand Hote. Oggi, a distanza di cent’anni, quella stessa famiglia rinnova il patto con la propria terra, investendo in una struttura pronta a ottenere la quarta stella e a diventare un luogo vivo, capace di intrecciare memoria, futuro e senso di comunità.

Borgo Gortani comprende un hotel rivisitato negli spazi e nell’identità, un residence con soluzioni indipendenti, un ristorante che racconta il territorio attraverso la cucina, un centro benessere dedicato alla cura del corpo e della mente, uno chalet multifunzione per eventi e incontri, e un ampio dehors dove vivere la montagna all’aria aperta. Ogni ambiente contribuisce a definire un’accoglienza integrata e coerente con i ritmi e i valori locali.

Per celebrare i suoi 100 anni, Borgo Gortani dà il via a un intero anno di eventi: un percorso culturale e partecipato dal titolo “Borgo Gortani – Music and Friends. 100 anni di storia ed emozioni”, pensato per coinvolgere ospiti e comunità attraverso racconti, arte, musica e sapori. Il momento più simbolico sarà il 21 novembre 2025, esattamente cento anni dopo l’ingresso della famiglia nella storia dell’hotel.