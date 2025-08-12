Forni di Sopra si prepara per la 51esima edizione della Ciaminada.

Il 15 agosto torna la Ciaminada, una delle corse più antiche del Nord-Est, che dal 1974 anima il Ferragosto di Forni di Sopra. Quest’anno si festeggia la 51ª edizione di questa manifestazione che unisce sport, natura e tradizione ed è organizzata dalla Società Sportiva Fornese.



Il tracciato si snoda lungo sentieri e piste forestali che costeggiano il fiume Tagliamento – considerato dagli esperti il fiume più naturale d’Europa – a pochi chilometri dalla sua sorgente, verso il Passo della Mauria. Il percorso alterna tratti pianeggianti a brevi salite e discese, senza particolari difficoltà tecniche, ed è aperto a tutti e si divide in due lunghezze: 8,2 km per adulti e 5,2 km per bambini.



Partenza e arrivo sono fissati per il 15 agosto nella Piazza Centrale di Forni di Sopra, dove alle ore 10 scatterà la partenza in linea di tutti i partecipanti. I concorrenti avranno due ore per completare la corsa o la camminata, favorendo così la partecipazione non solo degli agonisti ma anche di chi desidera vivere una giornata in compagnia, immerso nella natura.



Gli atleti in gara: Anche quest’anno la Ciaminada vedrà al via nomi di spicco. Tra gli uomini hanno confermato la presenza i nazionali fornesi Alex Perissutti (biatleta del C.S. Esercito e vincitore 2024), Martin Coradazzi (fondista del C.S. Esercito) e Cesare Lozza (biatleta delle Fiamme Gialle).

In campo femminile sarà presente la vincitrice assoluta 2024 Letizia Pugnetti – pur non al meglio della condizione – e la forense Giada Dorigo, seconda lo scorso anno. Previsti premi assoluti e di categoria, con riconoscimenti per tutti i bambini partecipanti. Una classifica premierà i bambini “nello zaino” e un premio speciale verrà consegnato al gruppo più numeroso.

Iscrizioni e programma

Le iscrizioni si aprono il 14 agosto dalle ore 16 alle 19:30 in Piazza Centrale dove sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara, dalle 7:30 alle 9:30.

Alle ore 12:30, presso il PalaDolomiti, pranzo aperto a tutti, seguito dalle premiazioni alle ore 14:00.

Come da tradizione, ogni iscritto riceverà la maglietta ricordo, che gli organizzatori invitano a indossare durante la corsa.

Il dopo gara a Forni di Sopra

La giornata proseguirà con la Grande Tombola Parrocchiale alle ore 17 in Piazza Centrale (montepremi 1500 €, cartelle in vendita nei bar e negozi) e si concluderà, dalle ore 18 nella zona dei laghetti, con la Festa No Name: musica, chioschi e divertimento fino a tarda sera.



