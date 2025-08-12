Vandali in azione a Prata: hanno posizionato dei bidoni in mezzo alla strada di notte.

Tornano a colpire i vandali a Prata di Pordenone: per la seconda volta in pochi giorni, ignoti hanno posizionato dei bidoni dell’immondizia nel mezzo della strada provinciale che collega Villanova a Ghirano, con il chiaro intento di ostacolare il passaggio delle auto e, potenzialmente, causare incidenti. Un gesto che desta sconcerto e allarme nella comunità, soprattutto per la pericolosità del tratto stradale interessato, caratterizzato da curve e scarsa illuminazione.

Questa volta i contenitori erano due, disposti in modo da rendere ancora più difficile l’eventuale manovra di evitamento per chi si trovasse a passare di notte. Nell’episodio precedente, avvenuto due settimane fa, c’era solo un bidone. Un’escalation inquietante che ha spinto l’amministrazione comunale a reagire con fermezza.

La reazione del sindaco Katia Cescon.

Dura e accorata la presa di posizione della sindaco Katia Cescon, che in una nota pubblica ha espresso tutta la propria indignazione: “Non trovo parole per esprimere la rabbia, lo sdegno e la preoccupazione. Questi atti possono provocare conseguenze devastanti. Non so se i responsabili siano più degli incoscienti o dei deficienti patentati – scrive Cescon –. Viviamo in un’epoca in cui tutto è permesso, ci sono troppe libertà per i minori e troppo pochi paletti. Non è normale“.

La sindaca ha poi ribadito l’intenzione del Comune di intervenire con decisione: “Continueremo a investire in controlli, videosorveglianza, progetti nelle scuole e nella comunità. Ma se manca l’educazione nelle case, possiamo fare poco“. Cescon ha inoltre lanciato un appello alla prudenza per gli automobilisti che percorrono il tratto nelle ore serali, sottolineando come i bidoni, spesso pieni di rifiuti organici o vetro, siano stati collocati in punti particolarmente critici, appena dopo le curve, dove la visibilità è limitata.

Intanto, sono in corso le verifiche dei filmati delle telecamere presenti nella zona, nel tentativo di identificare i responsabili di questi gravi atti vandalici. Il Comune ha già annunciato che, una volta individuati, si procederà penalmente contro di loro.