Vacanze formato famiglia: Forni di Sopra sul tetto d’Italia al premio del turismo

Forni di Sopra conquista il primo posto nel nuovo premio dedicato alle destinazioni family italiane. La località friulana, insieme alla Rete di impresa Forni di Sopra, ha vinto il Kid Pass Tourism Award – Destinazioni, assegnato venerdì 25 settembre ad Assisi nell’ambito del World Tourism Event, il Salone Mondiale del Turismo nei Siti Unesco.

Sul podio, insieme alla destinazione friulana, sono salite Palermo e MiniMUPA, al secondo posto, e Alpe Cimbra con l’Associazione Scie di Passione, in provincia di Trento, al terzo.

Forni di Sopra raccontata attraverso gli occhi dei bambini

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare le destinazioni italiane capaci di accogliere le famiglie attraverso esperienze autentiche, educative e pensate per più generazioni. Il premio punta sulla narrazione e per questo ha invitato destinazioni turistiche, DMO, Consorzi e Reti d’impresa, associazioni, fondazioni che offrono esperienze progettate per il target famiglie a raccontarsi con un reel che mettesse in luce le migliori pratiche, con un tocco di autenticità.

Forni di Sopra e la Rete di impresa hanno scelto di raccontarsi attraverso la voce e lo sguardo dei bambini. Nel reel presentato per il premio sono stati proprio il loro entusiasmo e il loro stupore a guidare alla scoperta delle esperienze più apprezzate, tra natura, attrazioni e caratteristiche del territorio.

Sono stati questi aspetti, insieme alla capacità di favorire la relazione e la condivisione tra generazioni, a contribuire all’assegnazione del primo premio.

La selezione è stata effettuata attraverso il voto di una giuria tecnica e le preferenze espresse dal pubblico sui canali social di Kid Pass Tourism. La giuria ha valutato, tra gli altri aspetti, la coerenza delle proposte con i principi del Manifesto di Kid Pass Tourism e la qualità tecnica e creativa del racconto.

Sul podio anche Palermo e Alpe Cimbra

Al secondo posto si è classificata Palermo con MiniMUPA, il museo che propone esperienze pensate per permettere alle famiglie di scoprire la città attraverso attività dedicate.

Terza classificata Alpe Cimbra, in Trentino, insieme all’Associazione Scie di Passione. Il loro video ha puntato sulle sensazioni e sulle emozioni vissute dai bambini sull’altopiano, presentato come uno spazio in cui rallentare e ritrovare un rapporto più diretto con l’ambiente.

L’iniziativa è stata promossa da Kid Pass Tourism, il nuovo portale dedicato al turismo per famiglie nato dal network Kid Pass. Il progetto propone destinazioni ed esperienze organizzate attorno a quattro modalità di viaggio: “Natura e Radici”, “Cultura e Arte”, “Edu-Avventura” e “Relax e Slow”.

Il premio è stato assegnato nell’ambito della diciassettesima edizione del World Tourism Event di Assisi. Per Forni di Sopra si tratta di un riconoscimento che porta sul primo gradino del podio nazionale una delle destinazioni turistiche della montagna friulana, valorizzandone soprattutto la proposta rivolta alle famiglie.