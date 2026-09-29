Da Lignano a Bibione di corsa: torna la mezza maratona tra mare, pinete e Tagliamento

Un ponte, due regioni e 21 chilometri da correre tra mare, pineta e Tagliamento. Domenica 4 ottobre torna la Over Borders Half Marathon, la mezza maratona che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione attraversando il confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

La partenza è fissata alle 9.45 dal villaggio Ge-Tour Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, mentre l’arrivo sarà in Piazza Fontana a Bibione. Il percorso, lungo 21,097 chilometri, è stato ufficialmente omologato lunedì 28 settembre.

Da Lignano al ponte sul Tagliamento

La gara partirà dal villaggio Ge-Tour e attraverserà parte del lungomare di Lignano, passando anche per piazza Marcello d’Olivo. I corridori si dirigeranno quindi verso il Tagliamento.

Il passaggio dal Friuli Venezia Giulia al Veneto avverrà poco prima di metà gara, al nono chilometro, sul ponte stradale di via Lignano. Da qui il percorso proseguirà lungo la sponda destra del Tagliamento fino a entrare nella pineta di Bibione.

Al 17° chilometro gli atleti passeranno davanti al faro, prima del tratto finale sulla spiaggia e nelle vie del centro di Bibione, fino all’arrivo in Piazza Fontana.

La gara torna dopo oltre un anno

La Over Borders Half Marathon torna in calendario dopo quasi 500 giorni. La seconda edizione si era disputata il 14 giugno 2025, con il percorso nella direzione opposta, da Bibione a Lignano. A imporsi furono il campione europeo di maratona Daniele Meucci e l’etiope Kidane Melka Sifen.

Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di spostare la gara all’inizio dell’autunno, dopo le prime due edizioni disputate all’inizio dell’estate.

“Over Borders Half Marathon significa correre in un ambiente splendido e incontaminato, tra mare, cielo e terra“, spiega Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano, società organizzatrice della manifestazione insieme a Fuel to Run, E20Run, Cimavilla Running Team, G.P. La Piave, Scuola di Maratona Vittorio Veneto e Amici di Lutrano.

“Significa unire due regioni e due rinomate località turistiche“, aggiunge Simonetti, sottolineando anche la collaborazione tra le amministrazioni comunali di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino a giovedì 1 ottobre. Sarà poi possibile iscriversi anche venerdì 2 e sabato 3 ottobre in Piazza Fontana a Bibione, nel village della manifestazione. Il regolamento della Over Borders Half Marathon è disponibile sul sito ufficiale della gara.