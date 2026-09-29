Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 30 settembre

Sarà una giornata stabile e in gran parte serena in Friuli Venezia Giulia quella di mercoledì 30 settembre. Il meteo vedrà condizioni asciutte e temperature ancora miti, con massime fino a 27 gradi in pianura. In quota lo zero termico salirà invece fino a sfiorare i 4.000 metri.

Cielo sereno e temperature miti

Il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Al mattino sulla costa soffierà il Borino, che successivamente tenderà a trasformarsi in una brezza sulla costa occidentale. Il vento resterà invece più persistente a Trieste e sul Carso.

Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 15 gradi in pianura e tra 17 e 19 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 24-27 gradi in pianura e i 24-25 gradi lungo la costa. In quota il tempo resterà mite e secco: a 2.000 metri sono previsti circa 7 gradi, mentre a 1.000 metri la temperatura media sarà intorno ai 14 gradi.