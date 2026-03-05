Forni di Sopra, un gelato per spegnere smartphone e bullismo: la missione dello gnomo Harluk

La solidarietà e l’educazione assumono un sapore dolcissimo a Forni di Sopra grazie a una nuova e golosa iniziativa che unisce sociale e territorio: il Gruppo Iceman APS ha lanciato un progetto unico in collaborazione con la storica Gelateria Mozart di Enzo Cella per la creazione di un gusto di gelato dedicato ad Harluk, il saggio gnomo dei boschi e mascotte ufficiale dell’associazione.

Da oggi, il messaggio sociale di questa figura viaggerà anche attraverso un cono gelato, trasformando una novità golosa in un veicolo per combattere il bullismo, per allontanare i bambini dagli schermi e promuovere il rispetto per l’ambiente.

Un progetto per ricostruire il tessuto sociale

Il progetto legato ad Harluk punta a ricostruire il rapporto tra genitori e figli partendo proprio dai più piccoli. L’Associazione invita le famiglie a spegnere tablet e smartphone per ritrovare la magia del tempo trascorso insieme, anche attraverso la creazione di un libro di favole scritto a quattro mani.

Lo gnomo, che nell’immaginario vive in un larice secolare sopra il paese, è diventato il portavoce per affrontare con i ragazzi delle scuole elementari e medie temi delicati come il contrasto al cyberbullismo e l’importanza vitale della raccolta differenziata.

La sinergia tra associazione e territorio

Il legame tra il progetto e la comunità è stato celebrato anche attraverso una favola speciale che vede protagonista lo gnomo e il mastro gelatiere Enzo Cella. Ecco un pezzo del racconto:

“Un mattino, la sua quiete fu interrotta dalla gazza Gennaro: ‘Harluk! Devi scendere in paese! C’è una novità strepitosa alla Gelateria Mozart! Hanno creato un gelato con il tuo nome!’

Incuriosito, lo gnomo scese in paese e seguì il profumo di panna dolce e cialde croccanti. Dietro il bancone c’era il mastro gelatiere Enzo Cella, che lo accolse con un sorriso grande: ‘Harluk, i tuoi amici del Gruppo Iceman APS mi hanno raccontato del vostro impegno contro il bullismo e per la natura. È un progetto meraviglioso! E io ho voluto fare la mia parte creando questo gusto speciale per voi‘. Harluk assaggiò quel gelato al profumo di bosco e capì che la solidarietà è la cosa più dolce del mondo”

Le dichiarazioni del Direttivo

Sull’iniziativa si è espresso con entusiasmo il Direttivo del Gruppo Iceman APS sottolineando l’importanza del supporto ricevuto dalla storica attività locale. “Siamo profondamente grati ed emozionati – dichiara il Direttivo dell’associazione -. Vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale e sentito a Enzo Cella e a tutta la Gelateria Mozart di Forni di Sopra per aver creduto fin dal primo istante nel nostro progetto educativo e sociale. La realizzazione del Gelato Harluk non è solo una trovata golosa, ma un mezzo potente per far arrivare il nostro messaggio a sempre più famiglie, dimostrando che quando una comunità si unisce si possono realizzare cose meravigliose per il futuro dei nostri ragazzi”.

Le prossime attività didattiche

L’attività del Gruppo Iceman prosegue con i progetti didattici già avviati nelle scuole e con l‘organizzazione del futuro Centro Estivo Yabadabadoo, confermando l’impegno costante nel contrasto alla dipendenza dagli schermi e nella promozione di una crescita consapevole per le nuove generazioni.