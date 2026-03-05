Aquileia, malore fatale sulla pista da motocross: morto un 70enne

Un uomo di 70 anni, Tiberio Gatti, è morto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, sulla pista di motocross del Las Vegas Park in via Beligna, ad Aquileia. Gatti, nato a Trieste e residente a Udine, stava girando sul circuito sterrato quando è stato colto da un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro si è accasciato mentre era in sella, cadendo a terra privo di sensi.

Le manovre di rianimazione

I presenti hanno prestato i primi soccorsi utilizzando il defibrillatore in dotazione alla struttura e avviando il massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Aquileia, un’ambulanza della Croce Verde, un mezzo della Sanità di Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso regionale. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l’uomo ma ogni manovra è risultata vana e il decesso è stato constatato sul posto.

Lutto nel Motoclub Trieste

Tiberio Gatti era un pilota esperto e socio storico del Motoclub Trieste. Aveva festeggiato il suo settantesimo compleanno lo scorso 28 febbraio, appena cinque giorni prima dell’incidente.