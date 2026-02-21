A Forni di Sopra nasce Harluk, la mascotte ispirata al Larice centenario

La magia del Larice centenario di Forni di Sopra prende forma e diventa un nuovo amico per i più piccoli. Si chiama Harluk ed è la nuova mascotte del Gruppo Iceman APS, presentata ufficialmente dall’associazione come simbolo dedicato alle famiglie e ai bambini.



Il personaggio nasce da un’intuizione creativa di Annalisa Cappellari, cittadina originaria della località dolomitica conosciuta come la “perla delle Dolomiti in Tutti i sensi”. Harluk affonda le sue radici proprio nel territorio, richiamando il celebre Larice centenario che rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità.

Protagonista del Centro Estivo “Yabadabadoo”

A partire da questa stagione, la mascotte sarà il volto del Centro Estivo “Yabadabadoo”, accompagnando i bambini nelle attività e nelle avventure all’aria aperta. Un modo per rafforzare il legame tra gioco, natura e scoperta del territorio, elementi che da sempre caratterizzano l’offerta educativa e ricreativa dell’associazione.



Il suo inconfondibile sorriso diventerà anche il marchio di una nuova linea di gadget, pensata non solo per i residenti ma anche per i turisti che scelgono Forni di Sopra come meta di vacanza tra le Dolomiti friulane.

Un libro di favole scritto da genitori e figli

Ma Harluk non è soltanto un volto simpatico. Con il lancio della mascotte, il Gruppo Iceman APS inaugura anche un progetto editoriale speciale: una raccolta di fiabe scritte “a quattro mani” da genitori e figli.



L’associazione ha invitato le famiglie a inventare e mettere nero su bianco una storia originale che verrà poi pubblicata in un volume dedicato. L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa concreta all’uso eccessivo di cellulari e tablet, riscoprendo il valore del tempo condiviso.



Harluk diventa così il portavoce di un messaggio educativo forte: sedersi attorno a un tavolo, lasciare spazio alla fantasia e costruire insieme qualcosa di unico. Perché, come sottolineano i promotori dell’iniziativa, la favola più bella resta quella che nasce dallo stare insieme in famiglia.