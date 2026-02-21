Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 22 febbraio

Il meteo in Friuli.

Sarà una domenica stabile in Friuli Venezia Giulia, con poche nuvole e senza precipitazioni. Il cielo si presenterà ancora a tratti nuvoloso per il passaggio di nubi alle medio-alte quote che non porteranno pioggia, lasciando spazio anche a schiarite, soprattutto nelle ore centrali.

In pianura le temperature minime si attesteranno tra 0 e 3 gradi, con possibili gelate notturne e nelle prime ore del mattino. Le massime raggiungeranno invece valori compresi tra 12 e 15 gradi, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole nelle ore centrali.

Sulla costa minime tra 2 e 5 gradi e massime tra 10 e 13 gradi, con condizioni generalmente tranquille.