Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 22 febbraio

21 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

Sarà una domenica stabile in Friuli Venezia Giulia, con poche nuvole e senza precipitazioni. Il cielo si presenterà ancora a tratti nuvoloso per il passaggio di nubi alle medio-alte quote che non porteranno pioggia, lasciando spazio anche a schiarite, soprattutto nelle ore centrali.

In pianura le temperature minime si attesteranno tra 0 e 3 gradi, con possibili gelate notturne e nelle prime ore del mattino. Le massime raggiungeranno invece valori compresi tra 12 e 15 gradi, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole nelle ore centrali.
Sulla costa minime tra 2 e 5 gradi e massime tra 10 e 13 gradi, con condizioni generalmente tranquille.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE