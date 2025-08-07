Un’oasi per i cani tra boschi e laghetti: ecco il nuovo Dog Park nelle Dolomiti

A Forni di Sopra un nuovo parco dedicato ai cani.

Forni di Sopra investe sul benessere a quattro zampe e inaugura un nuovo parco per i cani da 1.600 metri quadrati, realizzato in una delle zone più suggestive del paese, sulla sponda destra del fiume Tagliamento, nell’area dei laghetti. Uno spazio pensato per amici a quattro zampe e proprietari, che unisce natura, gioco e addestramento in un’unica struttura pubblica, libera e gratuita.

Il Dog Park è immerso in un bosco di pini, larici e abeti, ed è completamente recintato. Al suo interno, due aree distinte rispondono a esigenze diverse: una zona libera per lo sgambamento, dove i cani possono correre senza guinzaglio, e una zona Agility Dog, con ostacoli in legno certificato PEFC®, progettata per esercizi, addestramento e divertimento attivo.

L’ingresso è aperto a tutti, senza prenotazione. L’unico requisito è rispettare il regolamento esposto all’ingresso. Per chi desidera fare un passo in più, sono disponibili su richiesta sessioni con istruttori cinofili qualificati, segno che dietro a questo progetto c’è un’idea chiara di qualità e attenzione.

Realizzato interamente con fondi comunali, il Dog Park rappresenta un tassello di una visione più ampia: riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici per renderli più inclusivi, moderni e funzionali. L’area si integra infatti con la Pineta comunale, dove si trovano un parco giochi per bambini, un percorso panoramico e un chiosco recentemente aperto. Un polo ricreativo completo, dove il tempo libero si coniuga con la natura e la socialità.