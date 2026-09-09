A 19 anni, due giovani friulani conquistano la finale nazionale delle startup

“La selezione di OLTRIS a DigithON 2026 rappresenta per noi un momento importante”: così i diciannovenni friulani Massimo Dellisanti e Nicola Bittolo raccontano l’emozione di potersi confrontare con realtà provenienti da tutta Italia grazie alla undicesima edizione di DigithON, che si svolgerà in Puglia, a Bisceglie, nelle prime tre giornate di ottobre .

L’importante manifestazione nazionale dedicata all’innovazione e alle nuove realtà imprenditoriali ha infatti selezionato OLTRIS tra le 100 startup finaliste. Un’importante vetrina per i due giovani, che avranno l’occasione di presentare il progetto davanti a investitori privati e istituzionali e partecipare anche ad una votazione online aperta al pubblico, che contribuirà alla classifica finale.

Il progetto OLTRIS, nato durante il quarto anno del percorso scolastico all’Istituto “Arturo Malignani” di Udine, si sviluppa nell’ambito della robotica, della sensoristica e dell’intelligenza artificiale. “Il nostro percorso è iniziato con EcoSweep, un prototipo robotico per attività di monitoraggio e supporto operativo in ambienti industriali. L’iniziativa ci ha permesso di partecipare a diverse attività dedicate all’innovazione e di ottenere, tra gli altri riconoscimenti, la vittoria del premio Safety by Technology, promosso da Confindustria Udine”, raccontano i giovani imprenditori. “Dall’esperienza maturata attraverso EcoSweep è nata OLTRIS, con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile l’impiego di robot, sensori e software intelligenti in contesti operativi”.

Ad oggi, la collaborazione con le realtà locali risulta fondamentale: “Il nostro progetto affonda le sue radici in questa regione e nel confronto con le imprese del territorio. L’obiettivo è quello di raccogliere esigenze reali, approfondire possibili casi d’uso e valutare sviluppi concreti per industrie e fabbriche”.

Accanto ai fondatori Dellisanti e Bittolo, che si occupano della parte software ed elettronica, collaborano altre tre persone: due dedicate alla modellazione 3D e alla progettazione CAD (Computer-Aided Design), e una che segue lo sviluppo del sito e della piattaforma, oltre agli aspetti di design.

I due ragazzi guardano già al futuro con l’idea di ampliare il team: “Ci piacerebbe continuare a mantenere una collaborazione solida con le imprese del Friuli Venezia Giulia e, al contempo, farci conoscere anche a livello nazionale e internazionale per allargare la nostra squadra e rafforzare sempre di più il progetto”.