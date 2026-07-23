A Paularo 1,2 milioni per riqualificare l’area sportiva di Saletti

Un finanziamento da 1,2 milioni di euro consentirà al Comune di Paularo di riqualificare l’area sportiva in località Saletti. L’intervento interesserà in particolare il campo sportivo N. Romano, dove saranno realizzate nuove tribune coperte e rinnovati gli spazi e gli impianti esistenti.

Ad annunciarlo è il sindaco Marco Clama, che ha ricordato anche il completamento dell’iter per la sdemanializzazione dell’intera area. Un passaggio che permetterà all’amministrazione comunale di avviare un progetto più ampio, destinato a trasformare i Saletti in un punto di riferimento per lo sport, il divertimento e il tempo libero.

Un nuovo impulso allo sport della Val d’Incarojo

Il progetto punta anche a sostenere le attività dell’Asd Velox, realtà particolarmente attiva nella promozione dello sport e nel settore giovanile della Val d’Incarojo. “Abbiamo ritenuto importante rivitalizzare l’area sportiva per dare una risposta alla società Velox, nella speranza che tutte le discipline proposte siano sempre più partecipate dai bambini di ogni età”, ha spiegato il sindaco.



Clama ha rivolto un ringraziamento particolare a Stefano Mazzolini, che ha seguito e sostenuto il percorso insieme all’amministrazione comunale, contribuendo all’ottenimento di un investimento considerato fondamentale per il territorio.

In autunno i lavori della struttura alla Trottola

Il finanziamento per i Saletti si aggiunge al progetto da 1,6 milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura polifunzionale in località Trottola. L’opera si trova attualmente nella fase di appalto e, secondo le previsioni del Comune, i lavori inizieranno nel corso dell’autunno.



All’interno della struttura saranno ricavati campi per il calcio a cinque, la pallavolo e il minibasket. L’edificio potrà inoltre ospitare manifestazioni ed eventi, grazie alla presenza di cucine attrezzate, biglietteria e servizi igienici.

Quasi 5 milioni ottenuti attraverso la concertazione

Il contributo da 1,2 milioni è stato assegnato attraverso lo strumento della concertazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli enti locali. Nel corso dell’attuale mandato, questo canale ha consentito al Comune di Paularo di ottenere complessivamente quasi 5 milioni di euro.



Il sindaco ha infine indicato nel vicepresidente Mazzolini il punto di riferimento nei rapporti tra il Comune e l’assessorato regionale alle Autonomie locali guidato da Pierpaolo Roberti.