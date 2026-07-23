Colta da malore a Pontebba, escursionista soccorsa dall’elicottero

Soccorsa una donna un malore nei pressi di Casera Winkel-

Un’escursionista 59enne di Padova, è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata colta da un malore nei pressi di Casera Winkel, nel territorio comunale di Pontebba.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando al Nue 112 è arrivata la richiesta di aiuto. La donna si trovava in compagnia del marito lungo l’itinerario escursionistico. La Sores ha quindi attivato la stazione del Soccorso alpino di Moggio Udinese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale.

L’escursionista è stata raggiunta dall’équipe sanitaria dell’elicottero e trasferita nei pressi di Casera Traten, dove è stata affidata al personale dell’ambulanza per una prima valutazione. La donna è stata successivamente trasportata all’ospedale di Tolmezzo, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 14.30.