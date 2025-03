La giovane Nicole presenta il nuovo album con un concerto a Prato Carnico

Nicole Coceancig presenta il suo nuovo disco Zohra.

La giovane cantautrice friulana Nicole Coceancig, fresca vincitrice del Premio Ciampi e di altri importanti riconoscimenti, presenta il suo nuovo disco Zohra con un concerto all’Auditorium comunale di Prato Carnico. Un evento unico e imperdibile quello organizzato dal Comune per sabato 9 marzo alle ore 18.00, per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Il nuovo album.

Accompagnata da un gruppo di musicisti di alto livello, Nicole Coceancig presenta il suo nuovo lavoro “Zohra”, il fiore che splende, la protagonista dell’album tematico che racconta le vicende di una ragazza quattordicenne che fugge dal Pakistan e rappresenta il sogno del riscatto, della libertà e dell’emancipazione.

Un album intenso e emozionante che racconta il viaggio di persone lungo la rotta balcanica che porta dal Pakistan al Friuli Venezia Giulia, superando ostacoli, confini e subendo ogni genere di violenza. Una storia di coraggio che vuole dar voce a tutte le donne che, come Zohra, vorrebbero partire ma non possono farlo.

Con la sua voce carica di verità, immediatezza che incarna la discendenza del canto popolare e spontaneo della musica friulana, Nicole ci accompagna in un viaggio di orizzonti, radici, speranza, di disperato amore e di terre che stanno ai margini e che per questo hanno dei tratti comuni, Pakistan…Carnia.

“Questo è un lavoro a cui tengo particolarmente e mi fa molto piacere poterlo presentare in Carnia per la prima volta – spiega Nicole Coceancig – . Per questo, ringrazio l’amministrazione comunale di Prato Carnico, sempre attenta a chi ha qualcosa da dire, dando spazio e voce anche ai più giovani. Abbiamo molte cose da dire e raccontare, ma senza persone che ci ascoltano, tutto perderebbe di importanza” Assieme a Nicole Coceancig, saliranno sul palco Leo Virgili (chitarra), Mirco Tondon (contrabbasso), Giacomo Iacuzzo (Percussioni), Pietro Sponton (percussioni) e Alvise Nodale (bouzuki).

Temi sempre più importanti ed attuali.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo concerto in cui si parlerà di temi che ci riguardano e che oggi diventano sempre più importanti anche alla luce degli ultimi avvenimenti – commenta Gino Capellari, assessore alla cultura del comune di Prato Carnico – . L’immigrazione e l’emigrazione, l’accoglienza di chi arriva carico di speranza in cerca di un futuro migliore, l’emancipazione e la parità di genere, l’autodeterminazione dei popoli. Temi che oggi sempre più sono messi in discussione dai nuovi potentati. Soprattutto vogliamo parlare di persone a cui dobbiamo dare voce, per rimettere al centro dell’attenzione l’umanità e puntare a costruire un mondo diverso in cui sia prevalente la cultura del rispetto reciproco, del rispetto delle diversità, dell’uguaglianza e dell’inclusività. Grazie a Nicole, per aver affrontato con la sua arte questi temi così importanti e attuali”.