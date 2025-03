Ricostruito il tragico incidente delle Frecce Tricolori che ha portato alla morte della piccola Laura Origliasso.

Una tragedia registrata in appena 12 secondi all’aeroporto di Caselle, nei pressi di San Francesco al Campo, dove un quando l’aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo, causando la morte della piccola Laura Origliasso, di soli 5 anni. La perizia preliminare, ha ricostruito nei dettagli la sequenza temporale e le dinamiche dell’incidente.

Alle ore 16:51:49, il motore del velivolo “Pony 4” ha subito un’avaria. Dieci secondi dopo, il pilota Oscar Del Dò ha azionato il sistema di espulsione, riuscendo a salvarsi con il paracadute. Tuttavia, appena due secondi più tardi, l’aereo ha impattato al suolo, travolgendo l’auto su cui viaggiava la famiglia Origliasso.

Le registrazioni.

La causa dell’incidente è stata attribuita a un bird strike, ovvero l’impatto con un volatile che ha causato lo stallo del motore. Le comunicazioni registrate dalla scatola nera hanno evidenziato un dialogo concitato tra i membri degli equipaggi. Dall’aereo “Pony 5” si è sentito chiedere: “Era un uccello?”, con la risposta immediata: “Eh, non ho visto”. Poco dopo, il capitano Del Dò ha comunicato via radio: “Io sto andando giù, quattro”, e subito dopo: “Ho avuto una piantata!”, espressione che in gergo aeronautico indica un’avaria critica del motore.

Il bird strike.

Un contributo decisivo alla ricostruzione della dinamica è stato offerto anche dalle immagini di una videocamera GoPro montata su un altro velivolo. Il video, analizzato al rallentatore, mostra chiaramente due volatili attraversare la traiettoria di volo del “Pony 4”, seguiti da una fiammata evidente dal cono di scarico del motore.

L’incidente è avvenuto a una quota di soli 45 metri, in fase di decollo. Il capitano Del Dò ha tentato di mantenere il controllo dell’aereo, virando leggermente a sinistra per evitare una collisione con gli altri velivoli della formazione, prima di azionare il pulsante dell’espulsione. Mentre il pilota riusciva a salvarsi, il velivolo privo di controllo ha colpito l’auto della famiglia Origliasso.