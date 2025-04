Cade in un dirupo cercando il suo cane, recuperata dal Soccorso Alpino

Una donna è caduta in un dirupo mentre cercava il suo cane.

Momenti di apprensione ieri, 8 aprile, nei boschi sopra Zovello in comune di Ravascletto, dove una donna è stata soccorsa dopo essere caduta in una zona impervia mentre cercava il proprio cane. L’allarme è scattato tra le 18 e le 20, quando la Centrale Sores ha ricevuto una richiesta di aiuto giunta al numero unico d’emergenza 112.

La chiamata proveniva da una donna residente in Carnia che, durante le ricerche del proprio cane smarrito, è scivolata su un terreno ripido, in un’area resa ancora più insidiosa dalla presenza di alberi schiantati. La stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri è intervenuta con sette tecnici, affiancati da personale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori, partiti a piedi seguendo le coordinate fornite dalla centrale operativa, hanno individuato la donna circa quaranta metri al di sotto del sentiero principale. In supporto è arrivato anche l’elisoccorso regionale, che ha calato con il verricello l’equipe sanitaria e un tecnico del Soccorso Alpino.

La donna, una volta stabilizzata e sistemata in barella, è stata trasportata in un punto più accessibile grazie all’ausilio di corde e al lavoro congiunto delle squadre di terra. Da lì è stata recuperata dall’elicottero e trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, poco dopo è stato ritrovato anche il cane.