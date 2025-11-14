La giunta ha stanziato 900mila euro per la variante di Rigolato.

Con lo stanziamento di 900mila euro per la progettazione, approvato dalla giunta regionale il 31 ottobre, la variante esterna all’abitato di Rigolato compie un concreto passo avanti. A esprimere soddisfazione è il consigliere regionale della Lega Manuele Ferrari, che parla di “un obiettivo storico, atteso da cittadini, pendolari, turisti e imprese”.

“Da quarant’anni – sottolinea Ferrari – si discute della necessità di una strada alternativa, e confido che questa sia finalmente la volta buona. Ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti”. Il consigliere evidenzia anche l’importanza del confronto con il Comune di Rigolato e con la comunità locale, poiché la nuova arteria consentirà di deviare il traffico dal centro abitato, riducendo i disagi attuali, e uscirà in prossimità del cimitero.

Ferrari ricorda inoltre il sostegno ricevuto dal Gruppo Lega per un’opera dal valore complessivo di 19 milioni di euro, ringraziando il presidente Massimiliano Fedriga, l’assessore alle Finanze Barbara Zilli e l’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, insieme ai rispettivi uffici.