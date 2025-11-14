Nuove chiusure sull’autostrada A23: ecco dove e quando

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la A23 Udine-Tarvisio: nel corso della prossima settimana il tratto autostradale compreso tra Carnia e Pontebba sarà oggetto di chiusure notturne in entrambe le direzioni per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In direzione Tarvisio.

Nel dettaglio, il tratto Carnia-Pontebba verrà chiuso in direzione Tarvisio nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo. Durante queste ore, il traffico in direzione Tarvisio dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Carnia e seguire un percorso alternativo sulla viabilità ordinaria: SS52 Carnica e SS13 Pontebbana, con rientro in A23 alla stazione di Pontebba.

Le chiusure interesseranno anche le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est”, che rimarranno inaccessibili dalle 12:00 di lunedì 17 fino alle 6:00 di martedì 18 novembre e dalle 12:00 di martedì 18 fino alle 6:00 di mercoledì 19 novembre.

In direzione Udine.

In seguito, nelle tre notti di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 novembre, sempre dalle 22:00 alle 6:00, sarà invece chiuso il tratto autostradale in direzione opposta, ossia da Pontebba a Carnia verso Udine. Anche in questo caso, i veicoli dovranno uscire obbligatoriamente a Pontebba, seguire la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica, per poi rientrare in A23 a Carnia.

A causa della chiusura, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”.