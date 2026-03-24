Tolmezzo, il bar dell’ex stazione ferroviaria cerca un gestore: il bando comunale

Un’opportunità imprenditoriale nel cuore di Tolmezzo. L’Amministrazione comunale ha ufficialmente pubblicato il bando d’asta pubblica per la locazione dell’unità immobiliare destinata ad attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande, situata nello storico edificio dell’ex stazione ferroviaria in piazzale Vittorio Veneto 8.

Il bar dell’ex stazione di Tolmezzo: struttura e locali

L’immobile oggetto del bando si sviluppa interamente al piano terra dell’ala Nord-Est del fabbricato. La struttura, caratterizzata da un corpo centrale su due piani e due ali laterali, viene concessa in locazione insieme al terreno di pertinenza annesso, offrendo così uno spazio versatile per il servizio ai clienti. La durata dell’affitto è fissata in 6 anni a decorrere dalla stipula del contratto, con la possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, garantendo una prospettiva di lungo periodo per l’attività.

I costi e le scadenze

L’importo annuo del canone posto a base di gara è di 10.200 euro. Gli interessati avranno tempo fino alle ore 12.00 di lunedì 13 aprile 2026 per presentare le proprie offerte secondo le modalità specificate nel bando. Per poter partecipare alla gara, è previsto l’obbligo di effettuare un sopralluogo ai locali. La visita deve essere concordata preventivamente previo appuntamento con l’Ufficio Patrimonio del Comune.

Il bando integrale e tutta la documentazione necessaria sono consultabili all’albo on-line e nella sezione dedicata alle notizie sul sito istituzionale del Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it).

Per ulteriori chiarimenti o per fissare il sopralluogo obbligatorio, è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio ai numeri 0433 487942 / 435 / 436 o scrivere agli indirizzi e-mail: patrimonio@comune.tolmezzo.ud.it oppure barbara.fachin@comune.tolmezzo.ud.it