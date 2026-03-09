Conca Tolmezzina, pubblicati i bandi per i contributi agli affitti

I comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis ha pubblicato i bandi per l’erogazione di contributi sugli affitti.

L’Ufficio comune per i servizi affari generali e alla persona dei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis ha pubblicato i bandi per l’erogazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione degli immobili destinati ad uso abitativo. Fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere il pagamento dell’affitto è l’obiettivo del bando.

Per accedere al beneficio sono richiesti determinati requisiti soggettivi – da possedere alla data di presentazione della domanda – e di reddito. La domanda di contributo va presentata dal richiedente al Comune di attuale residenza anche per canoni pagati relativi a contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Per informazioni in merito alla compilazione della domanda o richiedere un eventuale appuntamento si può contattare l’Ufficio Assistenza inviando un’e-mail a locazioni@comune.tolmezzo.ud.it oppure telefonando al numero 0433487486.

I moduli, tutte le informazioni relative al bando e le modalità di presentazione della domanda, sono reperibili sui siti internet dei Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis oppure si possono richiedere ai rispettivi Sportelli del Cittadino. Il termine perentorio per la consegna delle domande è lunedì 27 aprile 2026.