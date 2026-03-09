Cambiano i confini tra i comuni di Cividale del Friuli e Prepotto

La Regione approva la delibera che rettifica i confini territoriali tra i comuni di Cividale del Friuli e Prepotto.

Cambiano i confini comunali tra Cividale del Friuli e Prepotto, mettendo fine a un’anomalia burocratica che durava da anni nella località di Mezzomonte. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha infatti approvato una deliberazione che rettifica i limiti territoriali tra i due Comuni, a seguito delle modifiche alla viabilità lungo la strada regionale di Castelmonte.

Come ha spiegato l’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, per lungo tempo alcune abitazioni si sono trovate in una sorta di “terra di mezzo”: catastalmente comprese nel territorio di Cividale, ma con i residenti iscritti all’anagrafe di Prepotto. Una situazione che aveva creato incertezze anche sul piano urbanistico, con entrambi i Comuni a disciplinare la medesima area attraverso i rispettivi piani regolatori.

La rettifica, frutto di un’intesa tra i consigli comunali interessati, è stata recepita dalla Regione in applicazione della normativa sulle autonomie locali, che consente variazioni di confine per comprovate esigenze topografiche. Con il provvedimento viene trasferita una superficie di poco più di duemila metri quadrati da Cividale a Prepotto.

“L’operazione – ha concluso Roberti – regolarizza una situazione di fatto, restituendo certezza giuridica ai confini e semplificando la gestione del territorio per i cittadini coinvolti”.