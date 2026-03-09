Multati e sospesi due agriturismi del Friuli collinare: lavoro nero e gravi carenze nella sicurezza.

Lavoro nero e carenze nella sicurezza, multati e sospesi due agriturismi del Friuli. I carabinieri di Udine, con la collaborazione di personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del Lavoro di Udine, del Nucleo carabinieri tutela agroalimentare di Parma e dell’Asufc, nella giornata del 5 marzo hanno svolto alcuni controlli nel settore agrituristico. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata eseguita nel territorio del Friuli collinare e ha consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dei controlli sono state ispezionate 2 strutture agrituristiche alle quali sono state irrogate sanzioni per oltre 75mila euro. In uno dei due esercizi veniva accertata la presenza di un lavoratore irregolare extracomunitario. Entrambe le attività sono state sospese per gravi violazioni inerenti la sicurezza e la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro che hanno comportato la denuncia dei due titolari.