Udine, due arresti per spaccio nella zona di via Cividale.

La polizia di Stato di Udine, lo scorso 7 novembre, ha arrestato in flagranza del reato di detenzione illecita di ingente quantità di stupefacente due cittadini pakistani. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, durante un servizio straordinario di controllo anti spaccio del territorio nella zona di via Cividale, nella tarda mattinata hanno notato due uomini, dapprima, prelevare da una siepe di un’area campestre una busta di plastica nera, poi svuotarne e nasconderne il contenuto in diversi punti di un prato adiacente.

Dopo che gli stessi avevano concluso una cessione di 6,6 g di hashish a un automobilista, poi fatto identificare da una Volante e segnalato amministrativamente quale assuntore di stupefacenti, gli agenti hanno fermato i due per un più approfondito controllo, al termine del quale, grazie anche all’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, nella siepe e nel prato hanno rinvenuto, complessivamente, 2,050 kg di hashish , diviso in diverse “panette” da circa 100 grammi l’una, nonché 102 grammi di cocaina, frazionati in 110 involucri termosaldati da circa 1 grammo, pronti per essere venduti al dettaglio.

I due uomini, cittadini pakistani di 39 e 31 anni, muniti di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente e condotti in serata presso il carcere cittadino. La droga è stata sequestrata, unitamente a 5.145 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, la maggior parte dei quali trovati all’interno dell’abitazione di uno dei due.