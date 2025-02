Danneggiano per noia una bicicletta in stazione: individuati i responsabili

I danneggiamenti all’autostazione di Tolmezzo.

Grazie a un’indagine accurata condotta dalla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia sono stati individuati e denunciati i responsabili del danneggiamento di una bicicletta, di proprietà di un cittadino carnico, presso l’autostazione di Tolmezzo.

Secondo quanto emerso, il proprietario era solito parcheggiare e assicurare la propria bicicletta presso gli spazi prospicenti l’autostazione, fino al giorno in cui ha ritrovato il mezzo gravemente danneggiato e inutilizzabile. Privato del suo unico strumento di mobilità, il cittadino si è rivolto alla Polizia Locale carnica che ha subito avviato le indagini.

Determinante per l’individuazione dei responsabili si è rivelato l’impianto di videosorveglianza installato presso l’autostazione, le cui immagini hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sono stati infatti identificati e rintracciati due uomini, entrambi maggiorenni di origine nordafricana e residenti nel Tarvisiano. I due sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.

L’efficacia dell’impianto di videosorveglianza nel contrasto al degrado non rappresenta una novità: nel corso degli anni, si è dimostrato infatti uno strumento fondamentale per l’identificazione di responsabili di vari reati, tra cui furti, risse e attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e purtroppo anche molestie sessuali. La tecnologia, combinata con la presenza degli agenti, consente di garantire una presenza attiva sul territorio, promuovendo sicurezza e legalità.

Il comandante Commissario Superiore Alessandro Tomat ha voluto cogliere l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini: la segnalazione di comportamenti illeciti rappresenta un elemento cruciale per un intervento tempestivo ed efficace. La fiducia riposta negli Agenti che operano sul territorio si traduce in una maggiore capacità di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi.

Ad oggi, la Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia opera su un vasto territorio che comprende ben ventidue comuni. Questo impegno capillare garantito in sinergia con le altre Forze di Polizia Statali, oltre che fornire una rete di sicurezza per i cittadini residenti, consente di affrontare con competenza le problematiche di un’area caratterizzata da una complessità crescente, sia in termini sociali che logistici.