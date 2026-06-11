Borgo Stazione, blitz in un condominio: arrestata una donna ricercata

Prosegue l’attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale nell’area di Borgo Stazione: nella giornata di ieri si è registrato un arresto a Udine all’interno del quartiere, a seguito di un intervento in un condominio.

Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta nello stabile dopo la segnalazione della presenza di una persona estranea. Sul posto gli agenti hanno identificato una donna di 42 anni, cittadina ucraina, priva di fissa dimora sul territorio nazionale.

Identificazione e ordine di carcerazione

Gli accertamenti immediati hanno permesso di verificare che la donna risultava destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. La stessa doveva espiare una pena detentiva di cinque mesi e quindici giorni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, reati commessi a Udine nel 2021.

Al termine delle procedure di rito, la 42enne è stata accompagnata presso la Casa Circondariale del Coroneo di Trieste, dove è stata presa in carico dall’amministrazione penitenziaria.

Le parole dell’assessora

Sull’intervento è intervenuta l’assessora alla Polizia Locale, Rosi Toffano. “L’intervento conferma l’importanza della presenza costante della Polizia Locale nel quartiere di Borgo Stazione. Il presidio dell’area e la tempestiva risposta alle segnalazioni dei cittadini consentono di ottenere risultati concreti e di rafforzare la percezione di sicurezza nel quartiere. Continueremo a mantenere alta l’attenzione su Borgo Stazione insieme alle forze dell’ordine, affinché il quartiere sia sempre più sicuro, vivibile e accogliente per tutti“.