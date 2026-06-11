Lavori di ripavimentazione sulla A28: orari, deviazioni e chiusure

Autostrade Alto Adriatico ha programmato un importante lavoro di ripavimentazione lungo l’autostrada A28 Conegliano-Portogruaro all’altezza dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale-Interporto, uno dei principali punti di accesso al sistema logistico e industriale del territorio pordenonese.

Per ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità e sulle attività economiche dell’area, i lavori saranno concentrati nel fine settimana, periodo in cui il traffico, soprattutto quello dei mezzi pesanti, registra una significativa diminuzione.

Amirante: «Scelta fatta per limitare i disagi alle imprese»

A spiegare le ragioni della programmazione è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. “La programmazione dei lavori nel fine settimana risponde alla volontà di limitare il più possibile l’impatto sulla mobilità delle imprese e sul traffico commerciale che caratterizza l’area dell’Interporto e del Centro Ingrosso di Pordenone. Nei giorni lavorativi, infatti, il nodo è interessato da un intenso flusso di mezzi pesanti, autoarticolati e semirimorchi al servizio delle attività produttive e logistiche del territorio”.

L’assessore ha inoltre sottolineato che “si tratta di un intervento necessario per garantire elevati standard di sicurezza e qualità dell’infrastruttura e la scelta di operare durante il fine settimana consente di contenere i disagi per le aziende, per gli operatori della logistica e per il sistema economico del territorio”.

Quando scattano le chiusure

Per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di massima sicurezza sarà necessario chiudere le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale-Interporto in direzione Portogruaro. Le limitazioni entreranno in vigore dalle ore 23 di venerdì 12 giugno e resteranno attive fino alle ore 5 di lunedì 15 giugno.

L’intervento interesserà il tratto compreso tra le progressive chilometriche 20+500 e 19+320, tra gli svincoli di Pordenone e Cimpello. Le operazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione delle corsie di sorpasso e di parte delle corsie di marcia. Contestualmente verrà ripavimentato anche il cavalcavia che sovrappassa la A28 all’altezza dello svincolo di Pordenone Centro Commerciale-Interporto.

Durante i lavori il traffico autostradale sarà comunque garantito grazie alla deviazione dei veicoli lungo il margine destro della carreggiata.

I percorsi alternativi per gli automobilisti

Gli utenti che intendono entrare in A28 dallo svincolo di Pordenone Centro Commerciale-Interporto in direzione Portogruaro dovranno procedere verso Conegliano, uscire a Pordenone Sud e successivamente invertire il senso di marcia per reimmettersi in autostrada in direzione Portogruaro.

Chi invece percorre la A28 provenendo da Conegliano e deve raggiungere lo svincolo di Pordenone Centro Commerciale-Interporto potrà uscire a Pordenone Sud e utilizzare la viabilità ordinaria oppure proseguire fino a Cimpello, invertire il senso di marcia e tornare verso la destinazione desiderata.