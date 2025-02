L’incendio in una casa di Pordenone.

Paura questa mattina in Via Stelvio, a Pordenone, dove un incendio è divampato in una casetta su due piani. Le fiamme, partite dal piano terra, hanno rapidamente invaso l’edificio, costringendo tre persone a rifugiarsi sul terrazzino per sfuggire al fumo e al calore.

L’allarme è scattato intorno alle 8:00, quando i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con due squadre, supportate da un’autobotte, un’autoscala e il funzionario di guardia. Giunti sul posto, i soccorritori hanno utilizzato una scala italiana per raggiungere e mettere in salvo gli occupanti, che sono stati poi assistiti fino all’arrivo del personale sanitario.

Mentre una parte della squadra completava il salvataggio, gli altri vigili del fuoco si sono concentrati sull’estinzione delle fiamme, riuscendo a bloccare l’incendio prima che si propagasse al piano superiore, comunque invaso dal fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti incendiate e nella messa in sicurezza dell’edificio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.